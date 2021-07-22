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Эксперт Алтайского филиала РАНХиГС рассказал, почему население не соблюдает антивирусные меры и ограничения

Доцент кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, к. соц. н. Ян Меженин принял участие в программе «В фокусе» на радио «Вести ФМ» (Барнаул) в качестве эксперта.

Соблюдение мер безопасности при коронавирусе.
Соблюдение мер безопасности при коронавирусе.
Анна Зайкова.

С ведущей радиопередачи Татьяной Бондаренко гость обсудил причины несоблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены в период пандемии коронавируса.

Во время эфира были подняты вопросы: чем руководствуются люди, покупающие поддельные сертификаты о вакцинации, и почему они не торопятся сделать прививку.

Средства защиты.
Средства защиты.
Фото из архива РАНХиГС и открытых источников. ССО

Ян Эдуардович отметил, что люди настораживаются, когда их к чему-либо принуждают. Кроме того, населению не хватает информации, чтобы принять взвешенное решение.

Также Ян Меженин обратил внимание, что согласно исследованиям, проведенным ВЦИОМ, большая часть населения в целом относится к вакцинации положительно.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

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