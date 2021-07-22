Эксперт Алтайского филиала РАНХиГС рассказал, почему население не соблюдает антивирусные меры и ограничения

С ведущей радиопередачи Татьяной Бондаренко гость обсудил причины несоблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены в период пандемии коронавируса.
Во время эфира были подняты вопросы: чем руководствуются люди, покупающие поддельные сертификаты о вакцинации, и почему они не торопятся сделать прививку.
Ян Эдуардович отметил, что люди настораживаются, когда их к чему-либо принуждают. Кроме того, населению не хватает информации, чтобы принять взвешенное решение.
Также Ян Меженин обратил внимание, что согласно исследованиям, проведенным ВЦИОМ, большая часть населения в целом относится к вакцинации положительно.