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Здоровье

Эксперт: астматики легче переносят коронавирус

Больные астмой могут легче переносить коронавирусную инфекцию. Такой неоднозначный вывод сделал на основе исследований завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета академик РАН Александр Караулов.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Своими выводами Караулов поделился с газетой «Известия». Во время работы с больными COVID-19 он обратил внимание, что число выявленных заболеваний коронавирусом среди астматиков встречается в два-три раза реже, чем у остальных людей. К аналогичному выводу пришли его коллеги из Китая и США,

«Астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе. Одна из причин этого — особый тип воспаления, который имеют все аллергики, Th-2-опосредованный. Возможно, именно поляризация иммунного ответа в эту сторону и предохраняет пациентов с аллергической астмой от тяжелого течения и летального исхода», — высказал предположение эксперт.

Он рассказал, что продолжит исследования и представит их в специальном докладе.

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