Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 мая 9°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Эксперт дал прогноз, когда в России начнется новая волна заболеваемости коронавирусом

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом произойдет в России через одну-две недели, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов, сообщает НТВ.

Вирус. Пандемия. Маска
Вирус. Пандемия. Маска
pixabay.com

Эксперт связывает новую волну COVID-19 с нарушениями режима самоизоляции во время майских праздников.

Иван Коновалов также указал на то, что «никакого плато еще не предвидится, поскольку для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель».

Он акцентировал внимание на том, что в случае, если граждане РФ будут выходить на улицу, полагая, что однажды каждый неизбежно переболеет коронавирусом, то тяжелобольных в стране станет больше.

Эксперт высказал мнение, что в условиях отсутствия массового тестирования россиян на COVID-19 и высокой вероятности ложноотрицательного результата при первом анализе реальное количество инфицированных может быть гораздо выше официальной статистики.

Напомним, что главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко также полагает, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость