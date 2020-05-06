Эксперт дал прогноз, когда в России начнется новая волна заболеваемости коронавирусом

Эксперт связывает новую волну COVID-19 с нарушениями режима самоизоляции во время майских праздников.

Иван Коновалов также указал на то, что «никакого плато еще не предвидится, поскольку для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель».

Он акцентировал внимание на том, что в случае, если граждане РФ будут выходить на улицу, полагая, что однажды каждый неизбежно переболеет коронавирусом, то тяжелобольных в стране станет больше.

Эксперт высказал мнение, что в условиях отсутствия массового тестирования россиян на COVID-19 и высокой вероятности ложноотрицательного результата при первом анализе реальное количество инфицированных может быть гораздо выше официальной статистики.

Напомним, что главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко также полагает, что пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил.