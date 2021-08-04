Эксперт-иммунолог: могут ли привитые от «короны» перестать носить маски?

Вакцинированным людям важно соблюдать эти неспецифические меры профилактики, потому что никто не обещает 100% эффективности вакцинации, все люди по-разному на нее реагируют, и если человек привился, то это не значит, что он неуязвим. Привитый человек может заболеть коронавирусом, в том числе в бессимптомной форме, и стать источником инфекции.