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Здоровье

Эксперт-иммунолог: могут ли привитые от «короны» перестать носить маски?

Иммунолог Татьяна Ивлева заявила, что привитые от ковида должны по-прежнему мыть руки, носить защитные маски и использовать антисептики. Им, как и до вакцинации, следует избегать большого скопления народа и соблюдать социальную дистанцию. Мнение иммунолога приводит Ngs.ru.

Маска. Девушка.
Маска. Девушка.
ССО.

Татьяна Ивлева,
главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области:

Вакцинированным людям важно соблюдать эти неспецифические меры профилактики, потому что никто не обещает 100% эффективности вакцинации, все люди по-разному на нее реагируют, и если человек привился, то это не значит, что он неуязвим. Привитый человек может заболеть коронавирусом, в том числе в бессимптомной форме, и стать источником инфекции.

Ранее издание сообщало, что по данным медиков, каждый второй заболевший переносит коронавирус без симптомов.

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