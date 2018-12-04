Эксперт: из-за инициатив Следкома врачи будут отказываться от сложных операций

Согласно приказу, следить за врачами будут 28 следователей. СК обратил внимание на врачей еще в июле этого года, предложив ввести в Уголовный кодекс статьи за «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Первая предполагает лишение свободы до семи лет, вторая — до четырех.
Один из следователей на условиях анонимности подтвердил URA.ru, что расследовать дела о врачебных ошибках — неблагодарное дело: «Врачебное сообщество очень закрытое, все повязано корпоративной этикой. Собеседник агентства также отметил, что «никто толком не понимает в том, что расследует».
Во врачебном сообществе считают, что факт появления специальных следователей и дополнительных уголовных статей приведет к отказу врачей от рискованных операций.
Александр Саверский,
президент Лиги защитников пациентов:
Очень часто при расследовании преступлений такого рода правоохранители действуют как слон в посудной лавке. Ведь, по сути, мы имеем дело с презумпцией виновности врача — он фактически заранее виновен. При этом все как-то забывают, что медики имеют дело с больными людьми.
Сейчас реаниматологи и сотрудники «скорой помощи» находятся в шоке. Они в первую очередь — в зоне риска — в случае чего, их легко сделать уголовными преступниками.