Эксперт: из-за инициатив Следкома врачи будут отказываться от сложных операций

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о создании специальных отделов для расследования врачебных ошибок. Эксперты считают, решение приведет к тому, что врачи будут отказываться от сложных операций, боясь ошибок, пишет URA.ru.

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