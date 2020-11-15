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Здоровье

Эксперт-медик объяснил, почему врут тесты на антитела к COVID-19

У тестов на антитела от коронавируса есть «серая зона». О том, что это такое и как выйти из нее, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
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Эксперт напомнил, что наличие или отсутствие коронавируса у человека показывает тест ПЦР.

Исследование на антитела проводят, чтобы понять силу иммунного ответа организма на заболевание. И в этом случае человек может получить неоднозначный результат, то есть ни положительный, ни отрицательный.

«Сомнительным считается результат, который попадает в серую зону тестовой системы. У каждой свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Получив такое заключение необходимо делать диагностику в динамике, проводить оценку клинической картины и использовать второй метод диагностики», — пояснил вирусолог в интервью радио Sputnik.

Игнорирование правил подготовки к тестированию на коронавирус тоже может привести к неоднозначному результату. Любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак, напомнил врач.

Ранее глава Минздрава заявил о том, что лаборатории, в которых проводят тестирования на новую коронавирусную инфекцию, должны работать круглосуточно в режиме 24/7.

Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы.

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