Эксперт-медик объяснил, почему врут тесты на антитела к COVID-19

Эксперт напомнил, что наличие или отсутствие коронавируса у человека показывает тест ПЦР.
Исследование на антитела проводят, чтобы понять силу иммунного ответа организма на заболевание. И в этом случае человек может получить неоднозначный результат, то есть ни положительный, ни отрицательный.
«Сомнительным считается результат, который попадает в серую зону тестовой системы. У каждой свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Получив такое заключение необходимо делать диагностику в динамике, проводить оценку клинической картины и использовать второй метод диагностики», — пояснил вирусолог в интервью радио Sputnik.
Игнорирование правил подготовки к тестированию на коронавирус тоже может привести к неоднозначному результату. Любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак, напомнил врач.
Ранее глава Минздрава заявил о том, что лаборатории, в которых проводят тестирования на новую коронавирусную инфекцию, должны работать круглосуточно в режиме 24/7.
Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы.