Эксперт назвал неожиданную опасность кондиционеров

«Весной огромное количество микроорганизмов выбрасывается при включении кондиционера. Человек это вдыхает, что вызывает различные негативные реакции», — говорит эколоа-эксперт, директора лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.
По его словам, перед первым запуском кондиционера после холодного сезона его следует тщательно прочистить, для чего существуют специальные фирмы. Это можно сделать и самостоятельно при помощи дезинфицирующих средств, продающихся в хозяйственных магазинах.
По мнению Ястребцева, чистить стоит и кондиционеры, находящиеся в автомобилях. Кроме того, следует как можно чаще менять их фильтры.