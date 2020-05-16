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Здоровье

Эксперт назвал неожиданную опасность кондиционеров

Пока кондиционер отключен в холодное время года, на его фильтрах и решетках скапливается множество микроорганизмов. При включении может возникнуть опасность появления аллергии и обострения хронический болезней легких, пишет «125 регион».

Жара. Лето. Кондиционер.
Жара. Лето. Кондиционер.
СС0

«Весной огромное количество микроорганизмов выбрасывается при включении кондиционера. Человек это вдыхает, что вызывает различные негативные реакции», — говорит эколоа-эксперт, директора лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По его словам, перед первым запуском кондиционера после холодного сезона его следует тщательно прочистить, для чего существуют специальные фирмы. Это можно сделать и самостоятельно при помощи дезинфицирующих средств, продающихся в хозяйственных магазинах.

По мнению Ястребцева, чистить стоит и кондиционеры, находящиеся в автомобилях. Кроме того, следует как можно чаще менять их фильтры.

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