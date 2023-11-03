Эксперт назвал несколько способов ухода за проблемной кожей осенью и зимой

В холоднее время обостряются многие кожные заболевания, например, экзема, псориаз и лишай. Врач рассказала, как ухаживать за проблемной кожей осенью и зимой, передает Lenta.ru.

В холодные времена лучше всего использовать плотные увлажняющие крема, а за полчаса до выхода наносить именно питательный крем.

Отмечается, что людям с проблемной кожей нельзя использовать скрабы.

Чтобы вылечить псориаз, нужно использовать местные ретиноиды и салициловую кислоту.

При экземе обязательно пользоваться медицинскими питательными и увлажняющими кремами, а также проводить различные терапии.

Состояние кожи особенно ухудшает одежда с шерстью или полиэстером. Вредные привычки, стиральные порошки, антибактериальные салфетки — все это обостряет заболевания.

Врач предупредила об опасности разноцветного лишая.

Протекает такой вид лишая бессимптомно и совершенно не заразен. Однако такой грибок требует обязательного посещения врача.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали вспышку неизвестного заболевания.