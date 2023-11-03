Эксперт назвал несколько способов ухода за проблемной кожей осенью и зимой

В холодные времена лучше всего использовать плотные увлажняющие крема, а за полчаса до выхода наносить именно питательный крем.
Отмечается, что людям с проблемной кожей нельзя использовать скрабы.
Чтобы вылечить псориаз, нужно использовать местные ретиноиды и салициловую кислоту.
При экземе обязательно пользоваться медицинскими питательными и увлажняющими кремами, а также проводить различные терапии.
Состояние кожи особенно ухудшает одежда с шерстью или полиэстером. Вредные привычки, стиральные порошки, антибактериальные салфетки — все это обостряет заболевания.
Врач предупредила об опасности разноцветного лишая.
Протекает такой вид лишая бессимптомно и совершенно не заразен. Однако такой грибок требует обязательного посещения врача.
Ранее сообщалось, что в России зафиксировали вспышку неизвестного заболевания.