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Здоровье

Эксперт назвал регионы, которым будет труднее всех справиться с Covid-19

Об угрозах распространения коронавирусной инфекции рассказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

По словам эксперта, непросто будет Мордовии и Марий Эл с географической точки зрения. Плюсовая демография и невысокий уровень жизни могут сыграть не на пользу регионам Северного Кавказа.

Трудно будет в отдельных регионах Сибири (Забайкальский край), пишет РИА Новости.

Закрытие границ между регионами вряд ли принесет результат — оно носит «исключительно эмоциональный характер» и служит для ощущения губернатора, что он «все правильно сделал», считает эксперт, пишет News.ru.

Больные люди толпами в регионы не ездят, здесь проще усилить режим самоизоляции. И федеральные власти уже делают кадровые решения по итогам работы губернаторов.

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