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Здоровье

Эксперт назвал сроки второй волны COVID-19 в России

Опыт других стран, преодолевших пик заболеваемости коронавирусом, может быть полезен для прогнозирования возможной второй волны эпидемии в России, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

«Если ее (вторую волну инфекции) и ожидать, то это будет, когда пик второй волны произойдет в других странах», — приводит слова врача ТАСС.

Тимаков считает — на данный момент предпосылок ко второй волне эпидемии в России нет. Однако, учитывая опыт Китая, где повторный пик заболеваемости придется приблизительно на июнь, можно предсказать подобный сценарий в России в конце лета.

В связи с этим, врач считает, что ограничительные меры, введенные в стране в связи с карантином, снимать пока рано, пишет ura.ru.

«Если люди будут сохранять социальную дистанцию и масочный режим, то будет значительно уменьшено количество восприимчивых людей и передач», — добавил он.

Противоположного мнения придерживается завкафедрой вирусологии Сеченовского университета Виталий Зверев. По словам вирусолога, которые приводит «НСН, вторая волна заболевания неизбежна и ожидается осенью, или зимой. Также, врач подчеркивает, что полностью победить вирус человечеству не удастся.

Между тем президент РФ Владимир Путин объявил дату выхода страны из карантина по коронавирусу.

ЕГЭ, а не голосование за Конституцию станет первым массовым событием лета.

Путин заявил, что отменять экзаменационные испытания из-за пандемии никто не собирается и назвал их точную дату: «Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнется 29 июня».

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