9 июня
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Здоровье

Эксперт назвал температуру выше +27 градусов вредной для здоровья

Температура воздуха выше 27 градусов может быть вредна для здоровья, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Пляжный сезон. Лето. Отдых.
Пляжный сезон. Лето. Отдых.
CC0

И стремление проводить летний отпуск в странах с жарким климатом неразумно, считает эксперт. Температура выше +27 вызывает климатический стресс.

«Хотя с учетом физиологических особенностей каждого человека это значение может варьироваться», — отметил Тишковец.

Идеально человеческому организму подходит летняя погода, характерная для большей части территории Европейской России — это где-то от 20 градусов в районе Петрозаводска до 25 градусов в низовьях Дона — средние показатели. Такие климатические показатели наилучшим образом подходят для нормального функционирования организма.

Людям, которые собираются отдохнуть в одном из регионов Европейской России, лучше всего запланировать отпуск на июль, полагает синоптик.

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