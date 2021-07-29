Эксперт назвал указывающие на ковид симптомы после вакцинации

По утверждению специалиста, при бессимптомной форме человек не сможет узнать, заболел ли он коронавирусом.
«Он себя нормально чувствует, у него нет никаких проявлений, и при этом он может распространять вирус. Общее правило — это легкие недомогания. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось. Это общие симптомы для ОРВИ», — уточнил врач.
Он добавил, что человек, который имеет ослабленный иммунитет, может по-разному переносить коронавирус после вакцинации, пишет Lenta.ru.
«Но это уже казуистика, поскольку такие случаи — редкость», — заключил Пестерев.