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Здоровье

Эксперт назвал указывающие на ковид симптомы после вакцинации

Врач Тимур Пестерев назвал симптомы, на которые стоит обратить внимание после вакцинации от COVID-19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Врачи. Пандемия
Врачи. Пандемия
ССО.

По утверждению специалиста, при бессимптомной форме человек не сможет узнать, заболел ли он коронавирусом.

«Он себя нормально чувствует, у него нет никаких проявлений, и при этом он может распространять вирус. Общее правило — это легкие недомогания. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось. Это общие симптомы для ОРВИ», — уточнил врач.

Он добавил, что человек, который имеет ослабленный иммунитет, может по-разному переносить коронавирус после вакцинации, пишет Lenta.ru.

«Но это уже казуистика, поскольку такие случаи — редкость», — заключил Пестерев.

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