Эксперт назвал указывающие на ковид симптомы после вакцинации

По утверждению специалиста, при бессимптомной форме человек не сможет узнать, заболел ли он коронавирусом.

«Он себя нормально чувствует, у него нет никаких проявлений, и при этом он может распространять вирус. Общее правило — это легкие недомогания. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось. Это общие симптомы для ОРВИ», — уточнил врач.