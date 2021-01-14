Эксперт назвала группы риска, для которых опасно похолодание

Люди с инфекционными, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска при сильном похолодании, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, пишет « Ридус ».

По словам медика, людям с астмой рекомендуется не вдыхать холодный воздух, поскольку это может вызвать приступ.

«Безусловно не нужно выходить в сильные морозы на улицу тем, кто простужен, страдает вирусными инфекциями, коронавирусной инфекцией, гриппом и прочими простудными заболеваниями», — добавила врач.

Длительное пребывание на холоде может плохо сказаться и на тех, кто страдает от ишемической болезни сердца.

Доктор рассказала и об опасности крещенских купаний. Она предупредила, что при погружении в ледяную воду у человека может произойти сердечный приступ.

Между тем синоптики предупредили жителей Алтайского края о резком похолодании в ночь на 14 января. В отдельных районах столбик термометра опустится ниже 30 градусов. Морозная погода продержится два дня. И уже к выходным дням резко потеплеет. В Барнауле, по предварительному прогнозу, ожидается до минус 4.