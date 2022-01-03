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Здоровье

Эксперт назвала наиболее уязвимые перед ковидом группы крови

Люди, имеющие вторую и четвертую группу крови, более подвержены заболеванию COVID-19, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

По словам эксперта, люди с первой и третьей группой крови, напротив, менее подвержены заболеванию коронавирусом.

«У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — указала специалист.

Баранова добавила — когда человек с этими антигенам встречается с ковидом, то его антитела могут повлиять на вирус и приглушить его симптомы. По ее словам, в том случае, если доза вируса была маленькой, пациент может не заболеть.

«Но важная правда в том, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это, на самом деле, ни на что не влияет», — также заметила Анча Баранова.

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