Эксперт назвала наиболее уязвимые перед ковидом группы крови

По словам эксперта, люди с первой и третьей группой крови, напротив, менее подвержены заболеванию коронавирусом.

«У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — указала специалист.

Баранова добавила — когда человек с этими антигенам встречается с ковидом, то его антитела могут повлиять на вирус и приглушить его симптомы. По ее словам, в том случае, если доза вируса была маленькой, пациент может не заболеть.

«Но важная правда в том, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это, на самом деле, ни на что не влияет», — также заметила Анча Баранова.