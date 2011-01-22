Эксперт: новый вид вируса представляет биологическую угрозу для россиян

Новый тип коронавируса 2019-nCoV, распространяющийся в Китае, представляет угрозу для населения России, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой при обсуждении в первом чтении в Госдуме законопроекта о биологической безопасности страны, передает РИА Новости .

Представитель Минздрава привел новый вирус в качестве примера одной из статей этого документа, которая «посвящена основным биологическим угрозам, опасностям».

«И наиболее яркий пример — это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — подтвердил Краевой, пишет bfm.ru.

Число заболевших коронавирусом нового типа в КНР достигло 324 человек. Такие данные опубликовало в среду Центральное телевидение Китая, сообщает ТАСС.

Вакцина

Разработка и проведение цикла исследований российской вакцины против коронавируса, обнаруженного в Китае, займет не менее полугода, сообщают «Известия» со ссылкой на замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Германа Шипулина.

Заражение

Если раньше предполагалось, что вирус попадает к человеку только от животных, то сегодня подтверждено, что он передается воздушно-капельным путем от человека человеку. Пример тому — медики, заразившиеся от пациентов.

Тест

Роспотребнадзор заявил, что у России уже есть 100 тест-наборов для диагностики нового коронавируса. Их разработал научный центр «Вектор» новосибирского Академгородка. Он же, кстати, занимается и вакциной. К концу недели эти тесты поступят в лаборатории. Анализ с ними займет не более получаса.

Сравнения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает риски нового типа коронавируса, как потенциально сравнимые с лихорадкой Эбола, свиным гриппом и полиомиелитом, рассказала «Интерфаксу» официальный представитель организации.

Экстренно

На 22 января назначено экстренное заседание чрезвычайного комитета ВОЗ, на котором будет выясняться, является ли ситуация с новым коронавирусом основанием для объявления ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и какие меры следует предпринять.