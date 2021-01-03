Эксперт объяснил, почему в России наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом

«Снижение сейчас происходит только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, все коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше и соответственно меньше новых заболевших», — поясняет Тимаков.
Специалист добавив, что еще рано расслабляться — пик заболеваемости в России еще не пройден.
Ранее сообщалось, что согласно информации оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировано 24 150 новых случаев коронавируса, что более чем на 2 000 меньше чем было накануне — это минимум с 25 ноября 2020 года.