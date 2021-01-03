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Здоровье

Эксперт объяснил, почему в России наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова снижение заболеваемости COVID-19 связано с меньшим тестированием на коронавирус во время праздников, передает РИА Новости.

Маска. Новый год и коронавирус.
Маска. Новый год и коронавирус.
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«Снижение сейчас происходит только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, все коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше и соответственно меньше новых заболевших», — поясняет Тимаков.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

Специалист добавив, что еще рано расслабляться — пик заболеваемости в России еще не пройден.

Ранее сообщалось, что согласно информации оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировано 24 150 новых случаев коронавируса, что более чем на 2 000 меньше чем было накануне — это минимум с 25 ноября 2020 года.

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