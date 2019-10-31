Эксперт объяснила, почему растет смертность россиян от онкозаболеваний

Естественная убыль населения в России немного снизилась в январе-сентябре 2019 года по сравнению с таким же периодом 2018-го, при этом число умерших от злокачественных новообразований выросла со 197 тыс. до 200 тыс.

Такой рост, по мнению доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, связан с общим старением населения страны, которое больше всего подвержено этому типу заболеваний.

Так, в группе риска по онкологическим заболеваниям находятся граждане старше 60 лет.

В среднем рак молочной железы диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет, рак легких — в 65 лет, рак прямой кишки — в 66 лет, поджелудочной железы — 65 лет для мужчин и 70 лет для женщин, пишет bfm.ru.

«Пик заболеваемости раком печени приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60 лет», — пояснила эксперт.

Лебединская предположила, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.

.