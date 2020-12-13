Эксперт опроверг популярный миф о вреде смартфона

Миф о том, что нахождение смартфона рядом с кроватью во время сна наносит вред организму, опроверг старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Эксперт отметил, что нет научного подтверждения негативного воздействия излучения смартфонов на человека.

«В заключении ВОЗ 2014 года, суммирующем 20 лет исследований вопроса, констатируется, что не найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов», — цитирует специалиста «Российская газета».

При этом Сергей Кузьменко советует отказаться от использования смартфонов перед сном, поскольку это может нанести вред зрению.