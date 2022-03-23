Эксперт: остаточные волны COVID-19 могут накрыть Россию через три-четыре месяца

По словам Чумакова, завершилась волна омикрона, и у большей части населения к этому штамму выработался иммунитет.

«Тот спал заболеваемости COVID-19, который мы наблюдаем, объясняется тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни. Пока омикрону не за что «зацепиться», — подчеркнул биолог.

Петр Чумаков уверен, что коллективный иммунитет будет защищать россиян от «всплесков» коронавируса несколько месяцев.

А вот дальше вероятны серии остаточных волн, которые будут подниматься с интервалом три-четыре месяца. «Потом и эти волны сойдут на нет», — подчеркнул научный сотрудник.

А COVID-19 станет сезонным вирусом?

Да, такое может произойти.