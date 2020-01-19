Эксперт перечислила, что нельзя делать людям перед сном

Эксперт подчеркнула, что необходимо отказаться от использования гаджетов перед сном и засыпания «под телевизор», поскольку это влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию.
Также врач отметила, что на ночь глядя не нужно смотреть остросюжетные фильмы и программы, поскольку сну могут помешать выбросы стрессовых гормонов.
Нельзя перед сном и переедать. Впрочем, и голодным засыпать также не нужно. «Идеальным станет легкий, некалорийный перекус», — сказала эксперт.
Помимо этого желательно перед сном воздержаться от употребления кофе или крепкого чая, а также не усердствовать с физическими нагрузками.