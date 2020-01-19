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Здоровье

Эксперт перечислила, что нельзя делать людям перед сном

Врач-сомнолог Алена Гаврилова перечислила вредные привычки, от которых людям следует отказать перед сном, сообщает «Вечерняя Москва».

Отдых. Сон
Отдых. Сон
СС0

Эксперт подчеркнула, что необходимо отказаться от использования гаджетов перед сном и засыпания «под телевизор», поскольку это влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию.

Также врач отметила, что на ночь глядя не нужно смотреть остросюжетные фильмы и программы, поскольку сну могут помешать выбросы стрессовых гормонов.

Нельзя перед сном и переедать. Впрочем, и голодным засыпать также не нужно. «Идеальным станет легкий, некалорийный перекус», — сказала эксперт.

Помимо этого желательно перед сном воздержаться от употребления кофе или крепкого чая, а также не усердствовать с физическими нагрузками.

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