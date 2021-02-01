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Здоровье

Эксперт перечислила слабые места вакцин от коронавируса

Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О’Брайен назвала недостатки вакцин от коронавируса.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Меры предосторожности необходимо соблюдать и после вакцинации, поскольку мировому сообществу еще не известно, может ли прививка защитить человека от заражения и передачи инфекции, предупредила представитель ВОЗ. В настоящее время доказано только то, что препараты защищают от болезни.

Возрастная группа

Другим слабым местом вакцин считается то, что нет свидетельств того, как применять вакцины для некоторых возрастных групп, в частности для детей, пишет Lenta.ru. Эти категории граждан будут оставаться в зоне риска заражения и передачи инфекцию другим людям.

Мало вакцин

Кроме того, в мире недостаточно объема вакцины для защиты от коронавируса всех жителей, поэтому следует продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и мыть руки.

Многие страны все еще сталкиваются с очень широким распространением коронавируса, и продолжительность действия мер предосторожности зависит от того, что смогут сделать страны для победы над инфекцией, заключила эксперт.

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