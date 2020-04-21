Эксперт пояснил, передается ли Covid-19 от животных к людям

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщала о нескольких случаях, когда после тесного контакта с больным человеком заболевали животные — люди заразили несколько собак, кошек и одного тигра. Эти случаи произошли в Бельгии, Гонгконге и США.

Однако Константин Савенков, замруководителя Россельхознадзора рассказал, что нет никакого основания предполагать, что животные могут распространять коронавирусную инфекцию и заражать человека. Сегодняшняя эпидемическая ситуация — результат исключительно контактов между людьми, говорится в релизе пресс-службы информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Исследователи установили — вирус может без симптомов передаваться животными внутри одного вида — например, от одной кошки другой. Домашние собаки восприимчивы к COVID-19 в меньшей степени.

Хозяева животных должны регулярно проводить обычные гигиенические процедуры — после прогулки с собакой обязательно помыть ей лапы и обработать себе руки.

Дополнительных процедур не требуется, и ветврачи никаких опасностей не видят.

Тесты для животных

В России разработана первая методика выявления возбудителя COVID-19 у животных.

Сейчас на основе этой методики будет произведено порядка 10 тыс. тест-систем. Затем в специализированных ветеринарных лабораториях для животных проведут все необходимые исследования. Только после этого методика будет применяться на практике.

Если исследование животного предлагает провести частная клиника — стоит отнестись скептически. Так как методика еще тестируется.

Скорее всего, это исследование на другой вид коронавируса, которых уже известно более 40.