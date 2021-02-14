Эксперт предположил, что может стать с россиянами, которые не переболели COVID-19

Не переболевшие коронавирусом россияне, которые считают, что они не восприимчивы к вирусу, начнут заболевать весной уже новым штаммом ковида, заявил эксперт в эфире радиостанции «Вести FM».

«Если раньше для того, чтобы заразиться, нужно было находиться рядом с источником инфекции длительно, то сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого китайского вируса, который пошел из Китая, уже нет в циркуляции. Циркулируют совершенно другие его подвиды», — сказал Тимаков.