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Здоровье

Эксперт предположил, что может стать с россиянами, которые не переболели COVID-19

Подъем заболеваемости коронавирусом может произойти в России к середины весны, полагает главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков, пишет ТАСС.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

Не переболевшие коронавирусом россияне, которые считают, что они не восприимчивы к вирусу, начнут заболевать весной уже новым штаммом ковида, заявил эксперт в эфире радиостанции «Вести FM».

«Если раньше для того, чтобы заразиться, нужно было находиться рядом с источником инфекции длительно, то сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого китайского вируса, который пошел из Китая, уже нет в циркуляции. Циркулируют совершенно другие его подвиды», — сказал Тимаков.

Специалист также предостерег людей от расслабления и посетовал, что «опять половина ходит без масок».

«Люди, которые еще не переболели и считают, что они не восприимчивы к коронавирусу, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка нового штамма, и они как раз будут сейчас весной заболевать», — также сказал Евгений Тимаков.

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