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16 марта 4°C

Эксперт предупредил о второй волне заражения COVID-2019

Вторая волна эпидемии коронавируса может начаться, если Китай отменит карантин, заявил глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи, передает телеканал ABC.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

В Китае показатели по заболеваемости дошли до пика, но сейчас снижаются. Так, два дня назад зарегистрировали всего 11 случаев, отметил Фаучи.

По его мнению, вторая волна заражения может возникнуть по мере того, как китайцы будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни.

Эксперт также предположил, что в США эпидемия может продлиться еще несколько месяцев, пишет «Росбалт».

В мире насчитывается более 160 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли — свыше 6 тыс.

В России официально подтвердили 63 случая (данные на вечер 15 марта).

В некоторых российских школах учеников переводят на «удаленку». Так, в Мурманской области каникулы в школах могут начаться уже на следующей неделе. Причиной всему повышенные меры безопасности из-за распространения коронавируса.

Сейчас во всю идет подготовка образовательных учреждений к переходу на дистанционное обучение. Сами учителя в своих чатах обсуждают детали этого процесса.

По предварительной информации, занятия 16 марта пройдут в обычном режиме, а уже с 17-го они будут проводиться «по удаленке», пишет severpost.ru.

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