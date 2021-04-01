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Здоровье

Эксперт предупредил об угрозе новых пандемий

Угроза новых пандемий будет чаще повторяться в будущем из-за тренда на глобализацию, пишет РИА Новости.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

«В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный», — сказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

При появлении крупного очага инфекции в какой-либо точке мира, она с легкостью будет переноситься на новую территорию, объяснил ученый.

И предсказать, с каким вирусом будет связана новая пандемия, по мнению Малеева, не представляется возможным, пишет Lenta.ru. Но правительства стран должны быть готовы к такому сценарию.

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