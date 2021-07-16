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Здоровье

Эксперт рассказал, как укрепить иммунитет летом

Для укрепления иммунитета летом следует обратить внимание на источники витаминов C, А и В, рассказал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников, сообщает «Москва 24».

Листья молодого салата Романо.
Листья молодого салата Романо.
ifarmproject.ru.

Специалист рекомендует съедать каждый день половину баночки черной смородины. По его словам, в 100 граммов этих летних ягод содержится 22% суточной нормы витамина C.

Важный для иммунитета витамин — А, в большом количестве содержится в листьях салата и базилика.

«Когда мы съедаем три-четыре веточки базилика в день, у нас с вами иммунная система будет под защитой и с внешней, и с внутренней стороны», — говорит Мирошников.

Витамины группы В можно найти в укропе, пишет News.ru. Кроме того, в этом растении много фитонцидов, которые обладают противомикробными свойствами.

Также для создания крепкого иммунитета нужен белок, который используется для образования в организме иммунных тел. Одним из таких источников белка являются креветки.

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