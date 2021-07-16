Эксперт рассказал, как укрепить иммунитет летом

Специалист рекомендует съедать каждый день половину баночки черной смородины. По его словам, в 100 граммов этих летних ягод содержится 22% суточной нормы витамина C.
Важный для иммунитета витамин — А, в большом количестве содержится в листьях салата и базилика.
«Когда мы съедаем три-четыре веточки базилика в день, у нас с вами иммунная система будет под защитой и с внешней, и с внутренней стороны», — говорит Мирошников.
Витамины группы В можно найти в укропе, пишет News.ru. Кроме того, в этом растении много фитонцидов, которые обладают противомикробными свойствами.
Также для создания крепкого иммунитета нужен белок, который используется для образования в организме иммунных тел. Одним из таких источников белка являются креветки.