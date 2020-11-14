Эксперт рассказал, кому не угрожает тяжелая форма коронавируса

Большому числу людей не угрожает тяжелое течение коронавируса при условии соблюдения ими санитарных норм, заверил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

По словам эксперта, тяжело переносят COVID-19 люди с хроническими заболеваниями, у которых есть нарушения в системе кровообращения или в иммунной системе.

«Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены практически ничего не угрожает», — сказал вирусолог «Парламентской газете».

При этом врач отметил, что те, кто переносит инфекцию легко, менее опасны для окружающих.

«Очень важна доза заражения. Даже легкая инфекция оставляет свой след в организме, ничего не проходит бесследно, и чем его больше, тем тяжелее протекает заболевание. Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжелой формой, у которых выделение этого вируса в большом количестве происходит постоянно, выше. Но прямой зависимости здесь нет. Однако те, кто переносит коронавирус в легкой форме, менее опасны для общества. Как и бессимптомные носители», — резюмировал Зверев.

Всего за время пандемии коронавирус в РФ выявили у 1 880 551 человека (данные на 13 ноября), пишет News.ru.