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Здоровье

Эксперт рассказал о блокировке врожденного иммунитета коварным ковидом

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус может подавлять даже врожденный иммунный ответ организма на заражение, пишет РИА Новости.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

По словам ученого, возбудитель инфекции оказался более опасным, чем считалось ранее.

«Чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем больше мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным», — рассказал Гинцбург.

У 10−15% переболевших ковидом в тяжелой форме появились антитела к защитному белку интерферону, который выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов, пишет polit.ru. Таким образом блокируется не только вторичный иммунитет, но и врожденный.

О центре

Центр Гамалеи первым в мире зарегистрировал вакцину от коронавируса. 11 августа об этом объявил президент Владимир Путин. Разработка получила название «Спутник V».

Перед регистрацией вакцина прошла только две стадии тестирования, третью — самую масштабную, на 40 тыс. добровольцев — решили провести уже после регистрации.

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