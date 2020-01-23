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Здоровье

Эксперт рассказал о первых симптомах пневмонии нового типа и мерах защиты

Доктор биологических наук Михаил Щелканов дал советы, как избежать коронавируса и что делать при первых симптомах пневмонии нового типа, сообщает Life.ru.

Болезнь. Врач. Анализы
Болезнь. Врач. Анализы
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Прежде всего, биолог посоветовал избегать поездок в Китай, особенно туда, где находится эпицентр заражения.

«Я рекомендую никому туда (в Китай) не ездить, чтобы не испытывать судьбу, а в случае банальной простуды не ставить на уши свою семью и систему обеспечения биологической безопасности РФ», — заявил Щелканов.

При первых симптомах заболевания не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к специалисту. Он также посоветовал сделать прививку от гриппа типа, А и В — она, правда, не спасет от коронавируса, но поможет избежать тяжелых форм.

Пневмония нового типа схожа по симптомам с гриппом, но заболевание развивается очень быстро, поэтому следует не медлить с обращением за профессиональной помощью, пишет News.ru.

Он также отметил, что меры безопасности пограничного контроля и распространения вируса не дают полной гарантии, что инфицированный вирусом человек не попадет на территорию России.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что китайские власти преуменьшают риски распространения коронавируса нового типа. Он считает, что Китай намеренно скрывает масштабы проблемы.

Между тем жертвами коронавируса в Китае стали уже 17 человек, заболели — 467 человек.

Первых пациентов с подозрением на опасное заболевание госпитализировали в России.

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