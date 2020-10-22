Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 октября 5°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Эксперт рассказал о рисках проверки легких «на всякий случай»

Проверка легких при помощи компьютерной томографии без надобности и «на всякий случай» несет риски, потому что она не выявляет инфекцию и создает нагрузку на систему здравоохранения, заявил эксперт Минздрава по лучевой и инструментальной диагностике Игорь Тюрин, сообщает агентство «Москва».

В Алтайском крае усилили раннюю диагностику пневмоний.
В Алтайском крае усилили раннюю диагностику пневмоний.
Дмитрий Лямзин.

Показания

Специалист Минздрава назвал следующие показания для КТ — одышка и температура выше 39 градусов, а также симптомы респираторной вирусной инфекции и серьезные факторы риска в виде хронических болезней или выраженного избытка веса.

Отклонения

При этом даже если КТ не выявила изменения в легких, это не значит, что у пациента нет заражения — его может обнаружить только лабораторная диагностика, заявил эксперт.

Минимальные отклонения могут возникать при любом другом респираторном заболевании.

Нагрузка

Эксперт добавил, что проверка легких без показаний нагружает систему здравоохранения и мешает работать «всем без исключения», пишет Lenta.ru.

Во многих регионах России сегодня ажиотаж в диагностических отделениях. Тюрин напомнил — КТ сопровождается высокой лучевой нагрузкой на пациента.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость