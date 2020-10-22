Эксперт рассказал о рисках проверки легких «на всякий случай»

Проверка легких при помощи компьютерной томографии без надобности и «на всякий случай» несет риски, потому что она не выявляет инфекцию и создает нагрузку на систему здравоохранения, заявил эксперт Минздрава по лучевой и инструментальной диагностике Игорь Тюрин, сообщает агентство « Москва ».

Показания

Специалист Минздрава назвал следующие показания для КТ — одышка и температура выше 39 градусов, а также симптомы респираторной вирусной инфекции и серьезные факторы риска в виде хронических болезней или выраженного избытка веса.

Отклонения

При этом даже если КТ не выявила изменения в легких, это не значит, что у пациента нет заражения — его может обнаружить только лабораторная диагностика, заявил эксперт.

Минимальные отклонения могут возникать при любом другом респираторном заболевании.

Нагрузка

Эксперт добавил, что проверка легких без показаний нагружает систему здравоохранения и мешает работать «всем без исключения», пишет Lenta.ru.

Во многих регионах России сегодня ажиотаж в диагностических отделениях. Тюрин напомнил — КТ сопровождается высокой лучевой нагрузкой на пациента.