Эксперт рассказал об опасности ношения масок на подбородке

Многие люди в жару носят маски формально, спустив их на подбородок. Подобное поведение может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов.

«Жара создает у людей ощущения удушья под маской, и они носят ее чисто формально, часто спустив на подбородок. Состояние благодушия от ослабления режима изоляции очень опасно. Предсказать развитие событий очень трудно, но будем рассчитывать на благоразумие наших граждан», — цитирует специалиста пресс-служба ведомства.

По его словам, ношение масок и перчаток на данный момент является обязательной мерой, особенно в общественном транспорте, пишут « ». Кроме того, Молчанов напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.

Ранее главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия также призвал граждан к обязательному ношению медицинских масок в период выхода из режима ограничений.