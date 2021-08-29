Эксперт рассказал, почему не стоит увлекаться бульоном

Как утверждает диетолог, регулярное употребление жирных мясных бульонов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«Многие болезни цивилизации — атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты — связаны с постоянным употреблением животных жиров. Одна из наиболее действенных рекомендаций — его сокращение в рационе, в том числе бульонов», — объясняет Бобровский.
Атеросклероз бессимптомно развивается на протяжении многих лет, поэтому заметить его можно слишком поздно.
Также бульон может спровоцировать обострение хронических болезней — желчекаменную и мочекаменную и привести к приступам подагры и панкреатита.
Диетолог добавил, что сегодня при выращивании птицы и скота почти повсеместно используют большое количество антибиотиков и гормонов, которые в итоге могут оказаться в бульоне. Он посоветовал есть бульон второго или даже третьего отвара.