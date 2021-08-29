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Здоровье

Эксперт рассказал, почему не стоит увлекаться бульоном

Ежедневное употребление говяжьего или куриного бульона вредит здоровью, уверен врач-диетолог и кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. Его слова передает Sputnik.

Собственно, Шурпа - это три отдельных блюда: наваристый ароматный бульон, нежное хорошо приготовленное мясо и овощи.
Собственно, Шурпа - это три отдельных блюда: наваристый ароматный бульон, нежное хорошо приготовленное мясо и овощи.
архив ресторана быстрого обслуживания "Вилка-Ложка":

Как утверждает диетолог, регулярное употребление жирных мясных бульонов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Многие болезни цивилизации — атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркты, инсульты — связаны с постоянным употреблением животных жиров. Одна из наиболее действенных рекомендаций — его сокращение в рационе, в том числе бульонов», — объясняет Бобровский.

Атеросклероз бессимптомно развивается на протяжении многих лет, поэтому заметить его можно слишком поздно.

Также бульон может спровоцировать обострение хронических болезней — желчекаменную и мочекаменную и привести к приступам подагры и панкреатита.

Диетолог добавил, что сегодня при выращивании птицы и скота почти повсеместно используют большое количество антибиотиков и гормонов, которые в итоге могут оказаться в бульоне. Он посоветовал есть бульон второго или даже третьего отвара.

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