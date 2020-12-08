Эксперт рассказал, почему в России растет заболеваемость коронавирусом

«Все случаи усиленного распространения надо связывать с тем, что большое количество бессимптомных болеющих коронавирусной инфекцией людей активно распространяют ее у нас в обществе. Они ходят в транспорте без маски, без перчаток, сморкаются, плюют, курят вам в лицо. Ну это менталитет и культурность нашего социума. Это никак не связано ни с самой инфекцией, ни со статистическими данными», отметил врач.