Эксперт рассказал, почему в России растет заболеваемость коронавирусом

«Все случаи усиленного распространения надо связывать с тем, что большое количество бессимптомных болеющих коронавирусной инфекцией людей активно распространяют ее у нас в обществе. Они ходят в транспорте без маски, без перчаток, сморкаются, плюют, курят вам в лицо. Ну это менталитет и культурность нашего социума. Это никак не связано ни с самой инфекцией, ни со статистическими данными», отметил врач.
Карабиненко отметил и тот факт, что система тестирования на коронавирус во время второй волны стала охватывать больше людей.
«Больше тестирований — больше случаев. Если бы в первую волну делали с такой же интенсивностью эти диагностические исследования на определение коронавируса, наверное, там тоже была бы такая же большая цифра», — предположил он.
Ранее стало известно, что хоть признаки заражения коронавирусом отсутствуют у бессимптомных носителей, однако в организме у них все равно находятся патогены.