Эксперт рассказала, как избавиться от праздничной депрессии

Причинами могут стать накопившаяся усталость или финансовый стресс, уверена доктор психологических наук Оксана Пикулева.
«Усталость и эмоциональное выгорание от того, чем мы занимаемся, могут испортить Новый год: мысль о том, что через неделю опять то же самое, омрачает нам отдых. Второй причиной для уныния может стать нехватка денег: на подарки, путешествия и то качество жизни, о котором мечтаем. Еще одним фактором праздничной депрессии может стать сравнение своей жизни с успехами других в социальных сетях — на фоне чужих побед мы ощущаем себя лузерами. Книгу не написал, конкурс не выиграл, в Гарвард не поступил, язык не выучил, на Гималаи не залез — в общем, нам вроде и сказать нечего о себе», — уверена психолог.
Многие грустят из-за одиночества: особенно ужасным оно кажется женщинам в свете социальных требований сверху — завести свою семью, родить детей, пишет «Росбалт». Недавний уход или утрата близкого человека также задают минорную тональность в праздники.
Оксана Пикулева предлагает несколько антидотов, которые излечат от праздничной депрессии.
- Техника «Найдите 3 „нравится“ в любой ситуации». Измените негативные мысли на позитивные. Все происходящее не имеет знака «плюс», или «минус», это мы оцениваем происходящее.
- Сделайте анонимные подарки бездомным, в хоспис, детский дом или приют для животных.
- Сделайте себе мини-подарки на все 6 органов чувств: вкус, зрение, слух, обоняние, тактильность и проприоцепцию. Побалуйте себя тем, что любите.
- Найдите фразу, которая станет личной мантрой утешения в тяжелые времена. Подойдут цитаты, афоризмы или строки из песен: пробуйте фразу за звук, ведь важно найти свою.
- Танцуйте в одиночестве рок-н-ролл. Это психофизиология — когда мы активно размахиваем руками верху, внутри нас возникает уверенность в своих силах.