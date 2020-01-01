Эксперт рассказала, как избавиться от праздничной депрессии

Причинами могут стать накопившаяся усталость или финансовый стресс, уверена доктор психологических наук Оксана Пикулева.

«Усталость и эмоциональное выгорание от того, чем мы занимаемся, могут испортить Новый год: мысль о том, что через неделю опять то же самое, омрачает нам отдых. Второй причиной для уныния может стать нехватка денег: на подарки, путешествия и то качество жизни, о котором мечтаем. Еще одним фактором праздничной депрессии может стать сравнение своей жизни с успехами других в социальных сетях — на фоне чужих побед мы ощущаем себя лузерами. Книгу не написал, конкурс не выиграл, в Гарвард не поступил, язык не выучил, на Гималаи не залез — в общем, нам вроде и сказать нечего о себе», — уверена психолог.