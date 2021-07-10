Эксперт рассказала, как можно спастись от летней жары с пользой для кожи лица

Снизить градус во время летней жары можно разными способами. Наиболее удобный и полезный из них — спреи для лица, которые могут спокойно использовать и мужчины. Об этом «Коммерсанту» рассказала представитель одной из российских косметических компаний Полина Харламова.

Как ухаживать за кожей в жару.

Такие SOS-средства для кожи называют по-разному: туманы, дымки, брюмы, спреи, жидкие маски, поясняет обозреватель «Коммерсантъ Стиль». Они помогают в разных ситуациях быстро освежиться, снять ощущение стянутости или раздражения на коже.

Особую популярность спреи получили во время пандемии, ведь их можно использовать, не касаясь лица руками.

Солнце. Жара. Лето. СС0

При этом, SOS-средства подходят и для мужчин.

«Основная задача спреев, мистов и дымок — это освежить и поддерживать водный баланс кожи в течение дня. Дополнительно они могут содержать тонизирующие, питательные, защищающие, омолаживающие и другие компоненты для достижения двойного эффекта. Это необходимо как женщинам, так и мужчинам», — рассказала «Коммерсанту» Полина Харламова.

Собеседница добавила, что в случае, если возникают сомнения перед использованием того или иного средства, всегда можно найти термальную воду. Чаще всего она разлита в небольшие флаконы, которые удобно использовать как дома, но таки и в офисе, поездках.