Эксперт рассказала, как можно спастись от летней жары с пользой для кожи лица

Такие SOS-средства для кожи называют по-разному: туманы, дымки, брюмы, спреи, жидкие маски, поясняет обозреватель «Коммерсантъ Стиль». Они помогают в разных ситуациях быстро освежиться, снять ощущение стянутости или раздражения на коже.
Особую популярность спреи получили во время пандемии, ведь их можно использовать, не касаясь лица руками.
При этом, SOS-средства подходят и для мужчин.
«Основная задача спреев, мистов и дымок — это освежить и поддерживать водный баланс кожи в течение дня. Дополнительно они могут содержать тонизирующие, питательные, защищающие, омолаживающие и другие компоненты для достижения двойного эффекта. Это необходимо как женщинам, так и мужчинам», — рассказала «Коммерсанту» Полина Харламова.
Собеседница добавила, что в случае, если возникают сомнения перед использованием того или иного средства, всегда можно найти термальную воду. Чаще всего она разлита в небольшие флаконы, которые удобно использовать как дома, но таки и в офисе, поездках.