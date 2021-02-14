Эксперт рассказала, как распознать коварный «тихий» инфаркт

При этом примерно половину случаев инфаркта миокарда связывают с так называемыми «тихими» приступами, рассказала врач-кардиолог Консультативно-диагностического отделения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.
Коварство «тихих» инфарктов заключается в том, что их далеко не всегда удается распознать.
«"Тихие» инфаркты — это сердечные приступы, которые либо протекают бессимптомно, либо имеют признаки, которые на первый взгляд не связаны с заболеваниями сердца", — цитирует aif.ru Галину Лазаренко.
Такое состояние напоминает недомогание после сильного стресса или чрезмерной физической активности.
По словам кардиолога, опасность таких приступов в том, что человек не обращается вовремя к врачу и не получает своевременного лечения.
Симптомами «тихого» инфаркта могут быть нетипичные проявления сердечного приступа, например одышка, ощущение тяжести, жжения, приступы слабости, усталости, внезапно развившиеся нарушения ритма сердца (учащенное неритмичное сердцебиение).
Обычно перенесенный инфаркт в таких случаях выявляется через месяцы и даже годы.