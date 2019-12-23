Эксперт рассказала, кому не нужно пить минеральную воду

Кислотные минеральные воды не стоит употреблять тем, кто имеет проблемы с желудком или пищеводом.

При воспалениях ситуацию такими напитками можно только усугубить, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

При проблемах с ЖКТ вред может нанести даже столовая вода — газ сильно раздражает слизистую.

Также диетолог рассказала, как следует восполнять баланс жидкости. Для этого необходимо делать пару глотков каждые 30 минут.

«Если не пить полдня, а затем выпить залпом полтора литра, клетки примут столько, сколько принимают всегда, а излишки воды тут же будут из организма выведены», — приводит слова Соломатиной «Вечерняя Москва».

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