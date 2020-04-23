Эксперт рассказала о заражении Covid-19 при промывании носа соляным раствором

Слишком концентрированный солевой раствор может повредить слизистую носа, что позволит различным вирусам — Covid-19 в том числе — проникать в организм, рассказала аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

«В высокой концентрации солевой раствор может сделать еще хуже. Может произойти ожог слизистой, поскольку она активно реагирует на соли и кислоты», — цитирует ФАН Аплетаеву.

В таком случае, как утверждает врач, слизистая будет повреждена, а это является основной защита от вирусных инфекций. Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке, пишет ura.ru.

Россия входит в топ-10 по количеству заболевших (57 999 случаев) и занимает 10 место.