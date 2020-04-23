Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 апреля 27°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Эксперт рассказала о заражении Covid-19 при промывании носа соляным раствором

Слишком концентрированный солевой раствор может повредить слизистую носа, что позволит различным вирусам — Covid-19 в том числе — проникать в организм, рассказала аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Мужчина, нос.
Мужчина, нос.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«В высокой концентрации солевой раствор может сделать еще хуже. Может произойти ожог слизистой, поскольку она активно реагирует на соли и кислоты», — цитирует ФАН Аплетаеву.

В таком случае, как утверждает врач, слизистая будет повреждена, а это является основной защита от вирусных инфекций. Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке, пишет ura.ru.

Россия входит в топ-10 по количеству заболевших (57 999 случаев) и занимает 10 место.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость