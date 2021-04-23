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Здоровье

Эксперт — тестироваться на наличие коронавируса после вакцинации необходимо

Тестироваться на наличие коронавируса после вакцинации необходимо, так как это предусматривают санитарные требования в некоторых ситуациях, где разделения на привитых и непривитых нет.

Вакцина "ЭпиВакКорона".
Вакцина "ЭпиВакКорона".
rospotrebnadzor.ru

Такое объяснение россиянам дала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает РИА Новости.

«<Санитарные требования> предписывают сдавать ПЦР-тест, например, при госпитализации, есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников», — сказала она.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко ответил на вопрос о введении возможных послаблений для россиян, сделавших прививку от COVID-19, пишет Lenta.ru. По его словам, нельзя делить общество, необходимо создать коллективный иммунитет к коронавирусу.

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