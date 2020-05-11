Эксперт-вирусолог рассказал о предстоящем всплеске COVID-19 в России

Наступление жаркой летней погоды может спровоцировать в России всплеск числа заболевших COVID-19 и объяснил с чем это связано.

Давка в магазине нижнего белья во время режима самоизоляции. Рубцовск.

Дело в том, что люди начнут массово выходить на улицу, нарушая режим самоизоляции, заявил профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск. К сожалению, так оно всегда и бывает», — высказал мнение специалист, пишет bfm.ru.

В Барнауле индекс самоизоляции опускался даже до отметки 1,3, город находился в красной — опасной — зоне. Это произошло 8 мая. На момент публикации — 11 мая — барнаульский индекс самоизоляции составляет 3.5.