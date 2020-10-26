Эксперт заявил, что число зараженных коронавирусом в России вырастет вдвое

Число случаев заражения коронавирусом в России может вырасти вдвое — до трех миллионов, заявил вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Не исключено, что число заболевших в России с начала эпидемии превысит два, а то и три млн человек», — сказал Лукашев.

По его словам, гораздо важнее не число заболевших, а то, с какой скоростью вирус распространяется, пишут «Известия».

Вирусолог считает, что на сегодняшний день, она небольшая.

По данным сайта «Стопкоронавирус.РФ», всего в России зарегистрировано 1 513 877 случаев заражения коронавирусом, пишет ura.ru. Из них 1 138 522 человека выздоровело, 26 050 — умерло.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что ближайшие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут чрезвычайно трудными.