Эксперт заявил, что в ситуации с коронавирусом видна лишь «верхушка айсберга»

Наблюдаемая пока ситуация с распространением нового коронавируса 2019nCoV может оказаться «только верхушкой айсберга», заражаемость за пределами Китая пока небольшая, но может и вырасти, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он призвал все страны воспользоваться моментом и подготовиться к возможному приходу к ним этого коронавируса.

В нескольких случаях вирусом заразились люди, которые не ездили в Китай.

«Выявление небольшого количества таких случаев может означать, что в других странах его распространение шире, чем это считалось; если коротко, то может быть, что нам видна только верхушка айсберга», — написал он в своем микроблоге.

Глава ВОЗ также призвал все страны поделиться всей информацией по 2019nCoV, которая у них есть, и активизировать усилия по подготовке к возможному распространению инфекции на их территориях, сообщает «Интерфакс».

Ситуация в России

В России более 20 тыс. человек <из них более 6 тыс. — граждане КНР> остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом, по ее мнению, пока нет оснований для введения карантинного режима в учебных заведениях, пишет «Коммерсантъ».

Лекарство и штамм

Лекарства от коронавируса в Китае по-прежнему не существует. Россия так и не получила штамм коронавируса, договоренности с Китаем о его передаче пока также нет.

Последние данные

Число умерших от коронавируса в Китае (данные на 11 февраля) возросло до 1011 человек. В настоящее время в Китае насчитывается более 42200 подтвержденных случаев заболевания.

Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года.