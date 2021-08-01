Эксперт заявил, что вирус, который вызывает COVID-19, существует с 2013 года

Вирус SARS-CoV-2 может существовать с 2013 года руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте. Об этом пишет РИА «Новости».

Он рассказал, что в 2013 году в Китае примерно в 1,1 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, на 96% похожий на COVID-19. Он мог заразить спелеологов.

«Также остается непонятным, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит», — сказал Питте.

По словам изобретателя, это не говорит о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, а о том, что факт обнаружения нового вируса могли скрывать восемь лет.

«Чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы какое-то время циркулировал в природе. Возможно, он был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить», — отметил Питте.

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Эксперт рассказал и о других деталях, указывающие на это:

«Осенью 2019 года в районе Уханя проходили военные олимпийские игры. Некоторое количество команд заболело с симптомами, похожими на грипп», — сказал швейцарец.

Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. «Чтобы лучше отреагировать в следующий раз» и не допустить подобных ситуаций.