Эксперты исследовали рынок-призрак и обнаружили важные улики по ковиду

Рынок-призрак
Рынок морепродуктов закрыт сразу после выявления случаев заражения, он «практически не поврежден», отметил Дашак.
«Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», — поделился он.
По словам эскперта, то, что он видел на рынке, уже говорит, что есть «некоторые реальные подсказки о том, что произошло», пишет bfm.ru.
Сколько болело — неизвестно
«Теперь мы знаем то, чего не знали тогда — до появления сильно заболевших были другие, у кого болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от людей, у котороых были просто простуда или кашель. Поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем», — пояснил эксперт.
Вирусы передаются по «запутанным рекам зарождения», проследить этот путь достаточно сложно, потребуется много времени, отметил эксперт.
«То, что я видел, говорит мне, что имеются некоторые реальные подсказки о том, что произошло», — сказал Дашак.
Эксперт выразил надежду, что группа ВОЗ сможет дать твердое объяснение причинам вспышки COVID-19 в Китае к концу поездки. Дашак добавил, что пока не хочет «вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону это указывает».
В декабре 2019 китайские власти известили ВОЗ о неизвестной болезни в стране. Рыок морепродуктов впоследствии назвали эпицентром распространения коронавируса нового типа.