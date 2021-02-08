Эксперты исследовали рынок-призрак и обнаружили важные улики по ковиду

Рынок морепродуктов закрыт сразу после выявления случаев заражения, он «практически не поврежден», отметил Дашак.

«Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», — поделился он.





По словам эскперта, то, что он видел на рынке, уже говорит, что есть «некоторые реальные подсказки о том, что произошло», пишет bfm.ru.

Сколько болело — неизвестно

«Теперь мы знаем то, чего не знали тогда — до появления сильно заболевших были другие, у кого болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от людей, у котороых были просто простуда или кашель. Поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем», — пояснил эксперт.