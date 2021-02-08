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Здоровье

Эксперты исследовали рынок-призрак и обнаружили важные улики по ковиду

Эксперты ВОЗ, приехавшие в китайский Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса в декабре 2019 года, обнаружили «важные улики» относительно роли одного из городских рынков морепродуктов в распространении инфекции, заявил один из членов делегации, зоолог Питер Дашак, пишет Bloomberg.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Рынок-призрак

Рынок морепродуктов закрыт сразу после выявления случаев заражения, он «практически не поврежден», отметил Дашак.

«Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», — поделился он.



По словам эскперта, то, что он видел на рынке, уже говорит, что есть «некоторые реальные подсказки о том, что произошло», пишет bfm.ru.

Сколько болело — неизвестно

«Теперь мы знаем то, чего не знали тогда — до появления сильно заболевших были другие, у кого болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от людей, у котороых были просто простуда или кашель. Поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем», — пояснил эксперт.

Вирусы передаются по «запутанным рекам зарождения», проследить этот путь достаточно сложно, потребуется много времени, отметил эксперт.

«То, что я видел, говорит мне, что имеются некоторые реальные подсказки о том, что произошло», — сказал Дашак.

Эксперт выразил надежду, что группа ВОЗ сможет дать твердое объяснение причинам вспышки COVID-19 в Китае к концу поездки. Дашак добавил, что пока не хочет «вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону это указывает».

В декабре 2019 китайские власти известили ВОЗ о неизвестной болезни в стране. Рыок морепродуктов впоследствии назвали эпицентром распространения коронавируса нового типа.

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