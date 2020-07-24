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Здоровье

Эксперты назвали COVID-19 непобедимым

Американские исследователи заявили, что коронавирус SARS-CoV-2 никогда не удастся победить полностью.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Лишь вакцина способна ограничить распространение возбудителя COVID-19, который адаптируется к человеческому организму и будет циркулировать так, как это делают вирусы простуды, сообщает ТАСС.

Вирус будет существовать вместе с человечеством подобно ВИЧ.

При этом специалисты сомневаются, что с помощью вакцины людям удастся приобрести долговечный иммунитет, поскольку защита у переболевших, которую обеспечивают антитела, постепенно ослабляется.

Вакцинирование позволит создать иммунитет, который будет работать от нескольких месяцев до нескольких лет. Для разработки более эффективных вакцин потребуется больше исследований, однако сейчас у человечества нет на это времени, пишет Lenta.ru.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в мире SARS-CoV-2 заразились более 15 млн человек, при этом умерли около 623 тысяч.

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