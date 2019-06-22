Эксперты назвали 5 нервных привычек, которые могут испортить здоровье

1. Привычка грызть ногти
Дерматологи утверждают, что люди, обкусывающие ногти или кожу вокруг них, рискуют занести в микроскопические ранки на пальцах микробы из ротовой полости или наоборот — заселить рот бактериями из-под ногтей, способными вызывать инфекции десен и горла.
2. Привычка накручивать волосы на палец
Волосы при этом испытывают давление, что может привести к повреждению корней, выпадению волос и даже к инфекции кожи головы, считают медики. 3. Привычка хрустеть шеей
Многие думают, что такие растягивающие движения шеей, во время которых раздается хруст, помогают избавиться от напряжения в ней. Но при регулярном повторении таких действий эластичные ткани и связки в мышках и позвонках шейного отдела могут стать гипермобильными и более восприимчивыми к травмам.
4. Привычка кусать губы
Когда люди покусывают губы или трогают их языком, облизывают, они переносят на слизистую губ находящиеся во рту пищеварительные ферменты. Из-за действия этих веществ могут развиться воспалительные процессы вплоть до образования фибром, требующих хирургического удаления.
4. Привычка пользоваться жвачкой
Тоже, как оказалось, совсем не безобидная привычка. В составе жвачек часто присутствует искусственный подсластитель сорбит, который может давать неприятный слабительный эффект. Но дело не только в этом. При жевании человек глотает лишний воздух. Это увеличивает риск скопления газов и вздутия, в том числе очень болезненного.