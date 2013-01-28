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Здоровье

Эксперты назвали пять признаков повышенного сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови может быть признаком диабета, однако его проверяют только при подозрении на какое-либо заболевание. Часто недуг остается незамеченным, поэтому стоит обратить внимание на некоторые признаки повышенного сахара, пишет UfacityNews со ссылкой на немецкий портал FitForFun.

Диабет, глюкометр.
Диабет, глюкометр.

Жажда и частые походы в туалет

Чтобы снизить количество сахара, организм пытается вывести его как можно быстрее с мочой. По этой причине человек чаще пользуется туалетом днем и ночью. Потеря жидкости приводит к обезвоживанию организма, что, в свою очередь, ведет к жажде.

Постоянная усталость

Усталость и слабость могут указывать на высокий уровень сахара в крови — кровь становится «гуще» и хуже течет, клетки своевременно не получают необходимые питательные вещества.

Проблемы со зрением

При внезапной размытости окружения, трудностях с чтением или каких-либо других изменениях следует подумать о высоком уровне сахара в крови. В этом случае говорят и о диабетической ретинопатии.

Боль в конечностях

Покалывание в пальцах или онемение в ногах являются одними из наиболее распространенных последствий диабета. Нервы обычно постоянно повреждаются при диабете.

Ухудшение памяти

Ученые из Берлинской университетской клиники Шарите выяснили, что у людей, которые страдают от высокого уровня сахара в крови, память намного хуже. Дальнейшие исследования также обнаружили связь между высоким уровнем сахара и болезнью Альцгеймера.

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