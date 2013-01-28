Эксперты назвали пять признаков повышенного сахара в крови

Жажда и частые походы в туалет
Чтобы снизить количество сахара, организм пытается вывести его как можно быстрее с мочой. По этой причине человек чаще пользуется туалетом днем и ночью. Потеря жидкости приводит к обезвоживанию организма, что, в свою очередь, ведет к жажде.
Постоянная усталость
Усталость и слабость могут указывать на высокий уровень сахара в крови — кровь становится «гуще» и хуже течет, клетки своевременно не получают необходимые питательные вещества.
Проблемы со зрением
При внезапной размытости окружения, трудностях с чтением или каких-либо других изменениях следует подумать о высоком уровне сахара в крови. В этом случае говорят и о диабетической ретинопатии.
Боль в конечностях
Покалывание в пальцах или онемение в ногах являются одними из наиболее распространенных последствий диабета. Нервы обычно постоянно повреждаются при диабете.
Ухудшение памяти
Ученые из Берлинской университетской клиники Шарите выяснили, что у людей, которые страдают от высокого уровня сахара в крови, память намного хуже. Дальнейшие исследования также обнаружили связь между высоким уровнем сахара и болезнью Альцгеймера.