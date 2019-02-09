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Здоровье

Эксперты назвали пять способов оздоровить кишечник

70% ресурсов иммунной системы человека зависят от работы кишечника, считает профессор пищевой микробиологии в Университете Рединга Гленн Гибсон. Чтобы привести его в норму, специалисты советуют следовать пяти правилам.

Пластиковые бутылки, "полторашки".
Пластиковые бутылки, "полторашки".
СС0

Во-первых, есть больше клетчатки, которая содержит в овощах, фруктах, бобовых.

Во-вторых, оздоровление кишечника связано с употреблением пробиотических йогуртов и пребиотиков. Последние есть в луке, чесноке, цикории, фасоли и холодном картофеле, пишет «Российская газета».

В-третьих, не употреблять временно сладкое и жирное. Это поможет понять разницу между состоянием организма после употребления этих продуктов и в результате отказа о них.

В четвертых, нужно абстрагироваться от стрессов, которые могут изменять кровоток и секреции в кишечнике. В итоге это приводит к возникновению вредных бактерий.

В-пятых, нужно пить чистую воду в течение дня. Начинать каждое утро стоит также с воды.

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