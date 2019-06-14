Эксперты назвали самый простой способ похудеть

Желающим похудеть для начала нужно научиться высыпаться. К такому выводу пришли эксперты из Университета Лидса в Великобритании, пишет «Медикфорум». По их мнению, правильно выстроенный график сна и пробуждения может воздействовать на аппетит.

Ученые выяснили, что физических нагрузок и правильного питания не всегда достаточно, чтобы избавиться от лишнего веса. Здоровый сон поможет добиться успешных результатов в борьбе с лишними килограммами.

Для большинства людей длительность сна составляет 7−8 часов за ночь. Наблюдения показывают, что люди с хроническим дефицитом сна сталкиваются с резкими скачками настроения, из-за чего у них растет аппетит, и они поглощают в сутки больше калорий и набирают ненужные килограммы. К тому, же при дефиците сна организм хуже контролирует уровень сахара в крови, а это тоже одна из причин переедания.

Эксперты провели эксперимент. Они разделили людей с лишним весом на две группы. В одной следили за тем, чтобы люди высыпались, а в другой им предоставляли возможность спать столько, сколько они сами хотели. Выяснилось, что чем меньше времени тратил человека на сон, тем ниже была его вероятность похудеть, даже если он очень много усилий прикладывал к физическим нагрузкам и диете.