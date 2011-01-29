Эксперты назвали возможный срок появления коронавируса в России

Специалисты Минздрава не исключают, что коронавирус может появиться в России уже в середине февраля, сообщает « Коммерсант ».

Так, с точки зрения национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, риск появления коронавируса на территории РФ оценивается, как высокий.

При этом угроза его распространения в стране оценивается, как низкая.

Что касается сроков вероятного появления нового коронавируса в России, то не исключается, что это может произойти в середине февраля 2020 года.

Данный прогноз составлен с учетом таких факторов, как: передача вируса воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заболеваний в приграничных с Россией районах Китая и высокая активность миграции населения.

О первых случаях заражения новым типом вируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря 2019 года. Общее количество заразившихся вирусом достигло 4,6 тыс. человек, умерли более 100 человек.