Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 января -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Эксперты назвали возможный срок появления коронавируса в России

Специалисты Минздрава не исключают, что коронавирус может появиться в России уже в середине февраля, сообщает «Коммерсант».

Врач.
Врач.
CCO

Так, с точки зрения национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, риск появления коронавируса на территории РФ оценивается, как высокий.

При этом угроза его распространения в стране оценивается, как низкая.

Что касается сроков вероятного появления нового коронавируса в России, то не исключается, что это может произойти в середине февраля 2020 года.

Данный прогноз составлен с учетом таких факторов, как: передача вируса воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заболеваний в приграничных с Россией районах Китая и высокая активность миграции населения.

О первых случаях заражения новым типом вируса 2019-nCoV стало известно в конце декабря 2019 года. Общее количество заразившихся вирусом достигло 4,6 тыс. человек, умерли более 100 человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость